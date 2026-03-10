Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) передумал вводить рестрикции против грузинского порта Кулеви. Об этом, как сообщило Дэвид О'Салливан проинформировал МИД Грузии.

© Andre Hosper / Wikipedia

Решение скорректировать таким образом готовящийся 20-й пакет антироссийских ограничительных мер европейские власти объяснили обещанием грузинских властей и оператора порта не обслуживать суда, попавшие под санкции, и не пускать их в порт.

Изначальной причиной включения Кулеви в новый пакет санкций были обвинения в том, что он принимает у себя корабли теневого флота, используемые для морских перевозок российской нефти.

Во второй половине февраля стало известно, что между государствами Европейского союза вспыхнули споры из-за 20-го пакета санкций против России. В частности, Италия и Венгрия потребовали не вводить ограничительных мер против грузинского порта. Тогда же Греция и Мальта высказались против аналогичных мер в отношении порта Каримун в Индонезии.