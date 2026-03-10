«Консервация» режима и «непредсказуемый сценарий»: как изменится Иран при новом лидере

Избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана свидетельствует о «консервации» режима и усилении влияния Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако ситуация может резко измениться. К такому мнению пришли опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

Верховный лидер Ирана является верховным главнокомандующим и тем, кто фактически определяет направление политики государства. Он выбирается Советом экспертов, состоящим из 88 влиятельных в стране шиитских богословов. 8 марта на этот пост был избран Сейед Моджтаба Хаменеи, сын предыдущего главы государства Али Хаменеи, погибшего в первый день американо-израильских бомбардировок, 28 февраля.

В своем заявлении после избрания Моджтабы Хаменеи КСИР присягнул на верность новому главе государства, иранские военные поклялись в «полном повиновении и самопожертвовании при исполнении его приказов». В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил в интервью, что «не рад» избранию Моджтабы Хаменеи. Трамп настаивал, что должен участвовать в назначении нового лидера Ирана после «безоговорочной капитуляции» страны. А в Израиле предупредили, что продолжат преследовать любого преемника Али Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи родился в сентябре 1969 г. в Мешхеде – втором по величине городе страны, получил религиозное образование в Тегеране, служил в КСИР, а затем продолжил духовное образование в семинарии в Куме. Кроме того, он работал советником своего отца по вопросам безопасности, обладал решающим голосом в вопросах контроля над вооружениями. По данным Bloomberg, Моджтаба Хаменеи также якобы контролирует в Иране крупные финансовые активы.

Избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером означает утверждение в государстве наследственных традиций с сильным влиянием силовиков, уверен младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин.

«Выборы нового главы государства произошли во время войны. Вероятно, этот факт предопределит консервацию режима в будущем. Но этот тренд в любой момент может измениться по непредсказуемому сценарию», - констатировал он.

В свою очередь старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин обратил внимание на то, что сейчас Корпус стражей исламской революции усилил свои позиции. Несмотря на то, что в иранских властных кругах еще возможны внутренние дискуссии относительно путей развития страны, однако вряд ли будут «резкие скачки в пользу сторонников мягкого подхода», считает он.

При этом эксперты сомневаются в том, то новый руководитель будет более сговорчивым в переговорах с США и будет готов к компромиссам, так как американцы и Израиль «буквально убили большую часть его семьи».

А научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов не исключил усиления внутреннего и израильского давления на Дональда Трампа из-за роста военных и экономических издержек войны на Ближнем Востоке, которая пока привела лишь к приходу к власти в Иране сторонника более жесткого подхода.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран в ответ ударил по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл одну из главных нефтеносных артерий мира — Ормузский пролив, что привело к стремительному росту цен на нефть.