Трамп поддержит убийство нового верховного лидера Ирана при его несговорчивости

Президент США Дональд Трамп готов поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не примет требования США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Президент Трамп заявил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот окажется не готов уступить требованиям США, таким как прекращение разработки Ираном ядерного оружия, сообщили нынешние и бывшие американские чиновники», — говорится в статье.

9 марта Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи, сына убитого Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана.

Трамп, комментируя его назначение, заявил, что недоволен.