Раскрыты тревожные прогнозы «норвежского Нострадамуса» о России и мире

Три страны станут частью России, а доллар не доживет до середины века. Как сообщает «Царьград», такие прогнозы о РФ оставил «норвежский Нострадамус» Йохана Галтунга.

Галтунг — норвежский социолог и главный основатель дисциплины изучения мира и конфликтов. Он посвятил всю жизнь изучению того, как вспыхивают войны и сменяются цивилизационные эпохи. Его выводы часто шокировали современников — прогнозы были беспощадными и прямыми и пугали даже скептиков.

Например, еще в 1985 году он предрек распад СССР в ближайшие семь лет. Позднее, в 1996 году, эксперт предупредил о террористических ударах по территории США, предсказав теракты 11 сентября 2001 года. Кроме того, в то же время Галтунг прогнозировал возвращение Чечни в состав России.

В 2012 году ученый заявил, что доллар не доживет до середины века, а на смену американской финансовой системе придут новые игроки — РФ, Китай, Турция и арабы, которые построят свой банковский мир. Первые симптомы, по версии социолога, Штаты должны были ощутить еще в 2020 году, а Россия — в 2023 году.

К 2035–2037 годам, по прогнозу норвежца, привычная карта мира серьезно изменится. Европа развалится на куски, начнет лихорадочно искать друзей среди индусов, японцев и израильтян, а НАТО просто исчезнет. РФ, по его предсказаниям, ждет ренессанс, а пик мощи страны придется на 2050 год. Население России, по оценкам Галтунга, достигнет 220 млн человек.

Особенный интерес вызывают слова «норвежского Нострадамуса» о Балканах. В его модели Сербия, Болгария и Молдавия будут «опорными точками» российского присутствия в Европе. Это будет не оккупацией или военным захватом, а «естественным возвращением» в орбиту влияния исторически близких народов.

Галтунг также замечал, что Россия является страной с потрясающим потенциалом. Кроме того, в стране происходят важные внутренние сдвиги. Он был уверен, что у РФ есть уникальный козырь в виде природных богатств, которые нужно беречь и разумно использовать.