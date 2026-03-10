Такер Карлсон назвал американскую дипломатию фальшивой

После начала операции США и Израиля в Иране мир стал считать американскую дипломатию фальшивой, поскольку переговоры могут служить прикрытием для подготовки к военным действиям. Об этом заявил известный журналист Такер Карлсон.

© Global look

«Миру посылается сигнал: дипломатия Вашингтона — это обман. Вы направляете переговорщиков, которые отвлекают внимание, а затем готовитесь к внезапному нападению», — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Карлсон также поднял вопрос о сходстве подобного подхода с исторически известными вероломными нападениями, передает агентство ТАСС.

В качестве примера он привел атаку японских сил на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе в 1941 году. Карлсон отметил, что не видит существенных отличий в сути подобных действий.