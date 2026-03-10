«Смертельный плевок» в США: названа причина избрания сына Хаменеи аятоллой

Избрание Моджтабы Хаменеи, второго сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, верховным лидером Ирана стало мощным геополитическим сигналом для США, заявил «Аргументам и фактам» политолог Владимир Шаповалов. Хотя наследственная передача власти не является традиционной для Ирана, Моджтаба был выбран как символ суверенитета и непреклонности Тегерана.

«Ярлык на княжение» не прошел

Шаповалов назвал решение сделать сына Хаменеи новым аятоллой прямым ответом на попытки Вашингтона диктовать свою волю. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что нового лидера Ирана должен одобрить Вашингтон.

«Трамп заявлял, что любой правитель Ирана должен быть согласован с ним - то есть, по всей вероятности, получить некий «ярлык на княжение»... Выбор в пользу Моджтабы - наиболее неприемлемого для агрессоров кандидата - демонстрирует непреклонность Ирана», - подчеркнул политолог.

По его мнению, это решение представляет собой «смертельный плевок в сторону агрессоров».

Охота на лидера

Шаповалов отметил, что Моджтаба Хаменеи получил «превосходное образование» и занимал несколько значимых государственных постов - он имеет опыт государственного управления. Но главное - он уже давно находится под прицелом западных спецслужб.

«Моджтабу Хаменеи уже пытались убить израильские и американские спецслужбы; он даже получил ранение. <…> Они объявили на него охоту, но Моджтаба - сильный человек, он осознаёт всю степень риска», - считает политолог.

Асимметричный ответ

Несмотря на колоссальное военное преимущество США, Шаповалов уверен, что победа Запада в конфликте с Тегераном невозможна. Иран продемонстрировал способность давать как симметричные, так и асимметричные ответы на любые угрозы.

«Конфликт не может завершиться победой Соединенных Штатов. Это уже понятно. <...> Я бы сказал так: преимущества нет ни у одной, ни у другой стороны. Иран дал достойный ответ агрессорам», - резюмировал эксперт.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

По словам источников The Wall Street Journal, Трамп заявил своим помощникам, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США. В их числе - прекращение ядерной программы Ирана. Источники WSJ также предположили, что Израиль попробует провести операцию по устранению нового аятоллы.

До этого Трамп заявил в интервью, что «не рад» избранию Моджтабы Хаменеи. Трамп настаивал, что должен участвовать в назначении нового лидера Ирана после «безоговорочной капитуляции» страны.