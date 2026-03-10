Президент Украины Владимир Зеленский на фоне переключения мирового внимания с украинской повестки на Ближний Восток пытается донести свою позицию через «послание миру». Такое мнение выразила журналистка The New York Times Ким Баркер, освещающая события на Украине.

Репортёр связала это с предложением Киева сопровождать Зеленского в поездке к линии соприкосновения в Донбассе. По её мнению, инициатива возникла именно сейчас, поскольку украинская повестка ушла на второй план, а президент Украины хочет публично доносить свою позицию.

По словам Баркер, смысл послания Зеленского заключается в следующем: Украина готова помочь с отражением атак иранских дронов на Ближнем Востоке, но следует помнить, что в помощи по-прежнему нуждается и она сама.

«Он хочет ясно дать понять, что не собирается поддаваться давлению и заключать сделку. Он не собирается обменивать Донбасс», — полагает журналистка.

По её словам, к Украине за помощью в борьбе с дронами обращаются ближневосточные страны.

«Зеленский знает, что, если США позвонят и попросят о чем-то, он ответит согласием. Но он надеется, что это поможет ему в переговорах с Россией», — добавила Баркер.

Помощь в конфликте с Ираном стала для Киева способом показать готовность к уступкам, тогда как президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского «препятствием к миру».

На прошлой неделе президент Украины выразил готовность оказать странам Ближнего Востока, но настаивает на балансе с потребностями Украины. В частности, он предложил ближневосточным странам обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые ВСУ, а также выразил надежду на оказание дипломатической поддержки в переговорах с Москвой.