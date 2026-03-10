Сенаторы-демократы подали волну новых резолюций о военных полномочиях, призывая республиканцев созвать общественные слушания по поводу военных действий США против Ирана или быть вынужденными проголосовать за продолжение конфликта, который, как показывают опросы, большинство американцев не поддерживает.

В конце прошлой недели ряд демократов подали резолюции в соответствии с Законом о военных полномочиях, которые вынудят вооруженные силы США выйти из войны с Ираном, если Конгресс не проголосует за разрешение на участие, пишет The Guardian.

Контролируемые Республиканской партией Сенат и Палата представителей заблокировали аналогичные резолюции на прошлой неделе, в основном по партийной линии, поскольку лидеры республиканцев утверждали, что Дональд Трамп действовал в рамках своих полномочий, когда Соединенные Штаты напали на Иран вместе с Израилем в конце февраля.

Помощники сенаторов-демократов говорят, что цель этих последних резолюций - подтолкнуть лидера сенатского большинства Джона Туна к созыву публичных слушаний с участием министров кабинета, участвующих в военных действиях, в противном случае палата будет вынуждена обсуждать и голосовать по резолюциям в течение следующих недель.

“Неужели мы ничему не научились за последние 25 лет войны на Ближнем Востоке? Американцы не хотят, чтобы их налогоплательщики финансировали еще одну потенциальную войну, поскольку они несут на себе сокрушительный груз повышения цен республиканцами и сокращения медицинского обслуживания у себя дома”, - говорится в совместном заявлении сенаторов. “Сейчас самое время демократам использовать все имеющиеся у нас рычаги воздействия, чтобы попытаться остановить эту ненужную войну. [Министр обороны] Пит Хегсет и [госсекретарь] Марко Рубио должны немедленно выступить перед Конгрессом на публичных слушаниях и объяснить, почему мы участвуем в этой войне, как она закончится и почему они выделяют миллиарды долларов на войну без конца, вместо того чтобы снизить расходы для американских семей”.

Хотя Хегсет, Рубио и другие чиновники администрации Трампа проводили брифинги для законодателей с момента начала войны, они делали это за закрытыми дверями, и присутствовавшие на них демократы жаловались, что они не ответили на все их вопросы, пишет The Guardian. Во вторник законодатели из сенатского комитета по вооруженным силам должны заслушать брифинг о военной операции под названием "Эпическая ярость", которую американские военные проводят совместно с Израилем.

Недавние опросы общественного мнения показали, что иранская война непопулярна в американском обществе, указывает The Guardian. Опрос NPR /PBS News /Marist, опубликованный в прошлую пятницу, показал, что 56% от общего числа респондентов не одобряют войну, при этом 86% демократов и 61% независимых находятся в оппозиции. Однако, согласно опросу, 84% республиканцев одобрили войну. Конфликт также привел к сбоям на мировых рынках нефти, что привело к резкому росту цен на газ, что дало демократам основания настаивать на том, что Трамп не выполнил своего предвыборного обещания снизить расходы.

“Это похоже на то, как если бы Мария-Антуанетта вела Америку к войне. Он понятия не имеет, каково это - с трудом платить за бензин, за аренду жилья, за продукты”, - заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер в своей речи в понедельник.

Демократ поддержал стремление своих коллег провести публичные слушания, заявив: “Дональд Трамп и его администрация обязаны объясниться с американским народом. Госсекретарь Рубио, министр Хегсет и другие высокопоставленные чиновники должны прийти в Сенат на публичные слушания и дать показания под присягой о том, почему наши войска снова сражаются и гибнут на Ближнем Востоке”.

Резолюции сенаторов-демократов были представлены в прошлый четверг и пятницу и могут быть вынесены на голосование через 10 дней после этого, отмечает The Guardian.

Когда палата представителей на прошлой неделе голосовала по резолюции о военных полномочиях, сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман был единственным демократом, выступившим против нее, в то время как Рэнд Пол из Кентукки оказался единственным среди республиканцев, поддержавшим ее.