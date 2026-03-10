$79.1591.84

В Финляндии назвали «ужасную ошибку», которая повлияет на будущее страны

Алиса Селезнёва

Размещение ядерного оружия в Финляндии станет огромной ошибкой и окажет влияние на будущее страны. Об этом заявил РИА Новости член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Ранее финские власти начали обсуждать возможность снятия ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны, разрешив его ввоз и хранение в «связанных с обороной» ситуациях.

По мнению члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мемы, в Финляндии уже допустили «ужасную ошибку», разорвав связи с Россией.

«Но размещение ядерного оружия станет еще большей ошибкой для будущего страны», - уверен он.

Напомним, что Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, приняв решение отказаться от нейтралитета из-за украинского кризиса. А финская группа компаний Summa Defence Group заявила о намерении начать совместное с Украиной производство беспилотных летательных аппаратов для нужд Киева и НАТО.