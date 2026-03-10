Журналист рассказал, зачем Трамп звонил Путину

Кипрский журналист Алекс Христофору рассказал в своем аккаунте в соцсети X, зачем президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

© Global Look Press/РИА Новости

По словам Христофору, Трамп позвонил Путину, так как столкнулся с проблемами из-за атаки на Иран.

«Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде», — написал журналист.

Христофору полагает, что Трамп мог попытаться заручиться поддержкой Путина на фоне эскалации в Иране.

9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны.

Разговор Путина и Трампа длился около часа. Они выразили готовность к регулярному общению. Ушаков добавил, что эта беседа будет иметь практическое значение для работы России и США.

Позже Ушаков добавил, что главы двух стран сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине.