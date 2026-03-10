ЕС захотел ввести ограничения против родственников участников СВО

В Евросоюзе обсуждают возможность запрета въезда в Шенгенскую зону не только участникам спецоперации, но и членам их семей. Как выяснили «Известия», инициатива потребует консенсуса всех стран ЕС, однако добиться его практически невозможно из-за позиции Венгрии, Словакии и государств Южной Европы. Наиболее вероятным сценарием станут дополнительные проверки на уровне отдельных стран.

Обсуждение визовых ограничений идёт на фоне паузы в принятии 20-го пакета антироссийских санкций. Его текст уже обновлён, сообщил изданию европейский дипломатический источник, но утверждение затягивается из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке и имеющихся разногласий между Венгрией и Украиной.

Евродепутат от Чехии Томаш Здеховски пояснил изданию, что распространение запрета на родственников требует юридической оценки и широкого политического согласия. Визовая политика находится в ведении национальных правительств, а Еврокомиссия даёт лишь рекомендации.

Сейчас Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Чехия, Финляндия и Эстония уже не выдают туристические визы россиянам. Венгрия, Греция, Италия и Испания, напротив, продолжают активную выдачу.

Юридически запрет могут ввести двумя способами: включением конкретных лиц в санкционные списки ЕС или на национальном уровне — например, запрашивая военный билет при оформлении визы. При этом полной базы участников СВО у стран ЕС нет, поэтому возможны лишь точечные проверки.

В посольстве ФРГ в Москве подтвердили «Известиям», что заявления россиян рассматриваются дольше и тщательнее, а туристических виз выдаётся значительно меньше.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что численность российской группировки в зоне СВО составляет 700 тыс. человек. С учётом наличия супругов и детей в общей сложности под ограничения могут попасть до 2 млн человек.