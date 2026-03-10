Сестра Ким Чен Ына осудила «безрассудные действия» США в Иране

Влиятельная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына во вторник выразила возмущение началом ежегодных совместных военных учений Сеула и Вашингтона, а также резко раскритиковала удары США и Израиля по Ирану, сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Южная Корея и ее союзник Соединенные Штаты в понедельник начали ежегодные весенние военные учения под названием "Щит свободы", в которых, как ожидается, до 19 марта примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих и неизвестное число американских солдат. Эти учения давно раздражают Северную Корею, которая рассматривает их как репетицию перед вторжением, отмечает AFP.

Учения проходят в "критическое время, когда глобальная структура безопасности стремительно рушится, а войны вспыхивают в разных частях мира", сказала Ким Ё Чжон. В эскалации ситуации она обвинила "безрассудные действия возмутительных международных головорезов", явно имея в виду Соединенные Штаты и Израиль. По ее словам, совместные военные учения Южной Кореи и США "могут иметь ужасные и невообразимые последствия". Сестра северокорейского лидера недавно была назначена главой отдела по общим делам правящей партии на ее пятилетнем съезде.