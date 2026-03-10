Пока вы спали: Трамп о разговоре с Путиным и подготовка НАТО к войне с Россией

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Глава МИД Ирана заявил, что переговоров с США не будет

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что при новом верховном лидере исламской республики Моджтабы Хаменеи вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться. По его словам, у Ирана есть горький опыт переговоров с США, пишет РИА Новости со ссылкой на PBS.

"Прежде всего, ещё слишком рано, понимаете, для него (Моджтабы Хаменеи - ред.) делать какие-либо комментарии. Мы все ждём его речей и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос разговоров с американцами или переговоров с американцами снова будет "на столе", потому что у нас есть очень горький опыт разговоров с американцами", - сказал Аракчи.

Трамп пригрозил Кубе переворотом

Президент США Дональд Трамп на республиканской конференции во Флориде пригрозил "недружественным переворотом" на Кубе. По словам американского лидера, переговоры со страной уже ведет госсекретарь, сообщает РИА Новости.

"Может, захват будет дружественным, это может быть и недружественный захват", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что переговоры с Кубой уже ведет госсекретарь Марко Рубио.

Трамп сообщил, что разговор с Путиным прошел хорошо

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции сообщил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел очень хорошо. По словам американского лидера, речь в том числе шла об украинском конфликте, пишет РИА Новости.

"У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным", - сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что, помимо прочего, обсуждался конфликт на Украине. По его мнению, разговор прошел в позитивном ключе, сообщает РИА Новости.

"Мы (с Путиным - ред.) обсуждали Украину... Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе", - сказал президент США.

При этом глава Белого дома отметил, что считает украинский конфликт "бесконечной борьбой", которая, по его словам, вызвана сохраняющейся между сторонами огромной враждой.

НАТО хочет разместить ЯО в Финляндии, считает политик

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что НАТО готовится к войне с Россией и собирается разместить ядерное оружие в Финляндии. По его словам, Россия не представляет угрозы для Финляндии, пишет РИА Новости.

"НАТО готовится к возможному конфликту с Россией в ближайшем будущем, и перемещение ядерного оружия в Финляндию и ракет большой дальности является стратегическим решением, чтобы иметь решающее преимущество против России в случае ядерной войны", - сказал собеседник агентства.

Политик добавил, что Россия не представляла угрозы для Финляндии ни до, ни после присоединения страны к НАТО.

"Просто позор": во Франции высмеяли Макрона после угроз Ирану

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон опозорился, взяв пример с главы киевского режима Владимира Зеленского и решив угрожать Ирану якобы "оборонительной" миссией в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал.

"Макрон выступил перед камерами, анонсировав некую операцию в Ормузском проливе. Если он взял пример с Зеленского, который предложил свою помощь США, то это просто позор, господин президент", — сказал он.

Политик отметил, что недавние угрозы президента Украины Владимира Зеленского Тегерану показательны тем, что Брюссель никак не отреагировал на них.