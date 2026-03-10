Украина предложила «немедленные действия» по Ирану

Украина поделилась со странами Персидского залива экспертизой противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Ирана.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает издание «Общественное».

«Для Украины было действительно важно показать, что мы можем предложить не политическую позицию, обеспокоенность или сочувствие, а немедленные действия и немедленный эффект», — сказала она.

Также, по ее словам, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры со странами Ближнего Востока.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что конфликт США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы, поэтому в переговорах по урегулированию в ближайшее время возможен прогресс.