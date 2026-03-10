Во Франции рассказали о позоре Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон опозорился, взяв пример с президента Украины Владимира Зеленского и начав угрожать Ирану «оборонительной» миссией в Ормузском проливе. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

«Макрон выступил перед камерами, анонсировав некую операцию в Ормузском проливе. Если он взял пример с Зеленского, который предложил свою помощь США, то это просто позор, господин президент», — сказал политик.

Филиппо также напомнил, что на слова Зеленского в адрес Тегерана Брюссель никак не отреагировал.

Ранее Макрон заявил, что авианосец «Шарль де Голль» вблизи Кипра обеспечит безопасность страны.