В Испании высказались про молчание Мерца после угроз Трампа

Испанский вице-премьер и министр труда Йоланда Диас подвергла резкой критике поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который не отреагировал публично на уничижительные заявления американского лидера в адрес Мадрида. По мнению политика, Европе сегодня жизненно необходимо наличие сильных лидеров, а не вассалов, готовых преклоняться перед хозяином Белого дома.

Как сообщает издание Politico, испанское руководство по-прежнему испытывает глубокое возмущение бездействием немецкого канцлера в Овальном кабинете, когда Дональд Трамп обрушился с критикой на официальный Мадрид. В интервью газете Диас заявила, что Мерц относится к числу сегодняшних европейских лидеров, которые совершенно не представляют, как следует действовать в текущий исторический период. Политик подчеркнула, что Европе сейчас необходимо именно лидерство, а не вассалы, поклоняющиеся Трампу. При этом она увязала поддержку, которую Мерц оказывает курсу американского президента, с крайне тяжелым экономическим положением, в котором оказалась Германия.

Вице-премьер призвала к обретению Европой настоящей стратегической автономии, развитию собственной промышленности и ослаблению технологической, финансовой и энергетической зависимости как от Соединенных Штатов, так и от Китая. По ее словам, Европе необходимо обрести собственную душу В то же время Диас выразила уверенность, что отношения между Испанией и Германией сумеют преодолеть возникшие разногласия.

Однако политик не скрывала разочарования тем, что Мерц и ряд других европейских лидеров не выступили с осуждением атак США и Израиля на Иран. Как подчеркнула Диас, любой руководитель Евросоюза обязан четко высказываться в защиту международного права, поскольку Устав Организации Объединенных Наций содержит ясные критерии, определяющие, какая война является нелегитимной.