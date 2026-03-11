Зеленский заявил о необходимости участия ЕС в переговорах России и Украины

Владимир Зеленский заявил о необходимости участия Евросоюза в урегулировании украинского конфликта.

© Global look

«Важно участие Европейского Союза, Германии в переговорном процессе. Потому что в этом треке есть тематика обновления Украины, инфраструктуры безопасности Европы, членства Украины в ЕС», — написал он в Telegram.

Ранее в Кремле заявили, что в России приветствуют усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.