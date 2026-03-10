Экс-офицер рассказал об ударе США в спину разозлившим Россию и Китай вассалам

Американский экс-офицер Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что США нанесли удар в спину своим вассалам, которые разозлили Россию и Китай, и бросили их один на один в этом противостоянии, как только столкнулись с проблемами.

По его словам, за первые 2-3 дня конфликта на Ближнем Востоке Штаты израсходовали 3600 ракет разного класса, они не могут восполнить свои запасы в необходимом темпе, поэтому теперь забирают боеприпасы у партнеров.

«Вассалов, которых они обещали защищать, а теперь бросят на произвол судьбы. То есть, они разозлили Китай, разозлили таких игроков, а теперь эти вассалы, которые разозлили всех ради американцев, останутся без оружия, которое им понадобится», — подчеркнул Крапивник.

В США указали на несостоятельность военного арсенала Вашингтона после нападения на Иран

Он добавил, что некоторые арабские страны уже получили от Вашингтона неприятный и болезненный урок.

Ранее Крапивник заявил, что операция против Ирана, которую США начали под давлением Израиля, обернулась для Вашингтона большим ущербом.