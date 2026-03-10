Трамп пригрозил Ирану сильными ударами при закрытии Ормузского пролива для нефти

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Иран пострадает в 20 раз сильнее при остановке поставок нефти через Ормузский пролив.

«Если Иран предпримет что-то, что остановит поток нефти в Ормузском проливе, они пострадают от Соединённых Штатов Америки в 20 раз сильнее, чем пострадали до сих пор», — написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, в таком случае США нанесут удары, после которых восстановление Ирана как нации станет практически невозможным.

Трамп высказался о важных целях для ударов в Иране

«Над ними царят смерть, огонь и ярость — но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло! Это подарок Соединённых Штатов Америки Китаю и всем тем странам, которые активно используют Ормузский пролив», — добавил политик.

Ранее Трамп заявил, что раздумывает о взятии Ормузского пролива под контроль США.

В КСИР между тем подчеркнули, что не допустят экспорта «ни одного литра» нефти из региона в США.