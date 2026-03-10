Трампа схватили за палец в ресторане

Трамп посетил венесуэльский ресторан и его сняли на фото
Президент США Дональд Трамп по завершении республиканской конференции во Флориде посетил венесуэльский ресторан «Эль Арепазо». Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы собираемся раздобыть еду на борт номер один», — объяснил американский лидер.
После партийной встречи в своем гольф-клубе Трамп, направляясь в аэропорт, зашел в близлежащий ресторан, расположенный неподалеку от места проведения мероприятия республиканцев. Там он пообщался с хозяином заведения, персоналом и посетителями. Как отмечается, президента США в венесуэльском ресторане встретили аплодисментами и одобрительными свистами.
Всего Трамп пробыл в «Эль Арепазо» около пяти минут. Перед уходом он протянул руку пожилому гостю, который схватил президента. Трамп попытался убрать руку, но тот крепко сжал средний его палец, и притянул главу Белого дома к себе. Пожилой посетитель задал вопрос Трампу, на который американский лидер бегло ответил и вышел из заведения.
9 марта президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор по инициативе американского лидера. В ходе беседы стороны обсудили актуальную международную обстановку.
Ранее Трамп объяснил, зачем США топят иранские корабли.