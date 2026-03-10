Трампа схватили за палец в ресторане

Президент США Дональд Трамп по завершении республиканской конференции во Флориде посетил венесуэльский ресторан «Эль Арепазо». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы собираемся раздобыть еду на борт номер один», — объяснил американский лидер.

После партийной встречи в своем гольф-клубе Трамп, направляясь в аэропорт, зашел в близлежащий ресторан, расположенный неподалеку от места проведения мероприятия республиканцев. Там он пообщался с хозяином заведения, персоналом и посетителями. Как отмечается, президента США в венесуэльском ресторане встретили аплодисментами и одобрительными свистами.

Всего Трамп пробыл в «Эль Арепазо» около пяти минут. Перед уходом он протянул руку пожилому гостю, который схватил президента. Трамп попытался убрать руку, но тот крепко сжал средний его палец, и притянул главу Белого дома к себе. Пожилой посетитель задал вопрос Трампу, на который американский лидер бегло ответил и вышел из заведения.

