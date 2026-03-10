В Иране отказались рассматривать вопрос переговоров с США

Сейчас в Иране не рассматривается вопрос о возобновлении переговоров с США. Как считает глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи, он не будет рассмотрен и в будущем. Об этом дипломат заявил в беседе с телеканалом PBS.

Во время интервью Арагчи спросили, пыталось ли руководство страны выйти на контакт с представителями США после того, как новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи.

«Ему пока рано делать какие-либо заявления. Мы все ждем его заявлений и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос очередных контактов или переговоров с американцами будет находиться на рассмотрении», — сказал на это дипломат.

Он объяснил нежелание контактировать с американской стороной тем, что у Тегерана уже был горький опыт общения с США.

Ранее советник верховного лидера Ирана Камаль Харази заявил, что Исламская Республика готова вести длительную войну против США.