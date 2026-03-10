Стало известно о планах ЕС запретить въезд в Европу семьям участников СВО

Европейский союз (ЕС) может запретить въезд в Европу семьям участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил евродепутат от Чехии Томаш Здеховски, передают «Известия».

© Лента.ру

Парламентарий назвал свободный въезд в европейские страны в качестве туристов привилегией и выразил мнение, что родственники военных не должны ею пользоваться.

Здеховски добавил, что меры должны соответствовать законодательству ЕС, необходимо произвести тщательную юридическую оценку и достичь политического консенсуса среди членов блока.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС совместно с Еврокомиссией работает над запретом въезда в Европу всем россиянам, принимавшим участие в спецоперации на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на подобные угрозы. По его словам, участникам СВО не будет страшно закрытие въезда в Шенгенскую зону, поскольку они смогут въехать туда без виз, если захотят.