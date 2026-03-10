Европейской экономике предрекли разрушение и голод к осени из-за действий США

Американский экс-офицер Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала Dialogue Works предрек европейской экономике разрушение и голод уже к осени из-за действий США на Ближнем Востоке.

© Лента.ру

По его мнению, Вашингтон мыслит в краткосрочной перспективе, полагая, что за месяц закончится топливный кризис.

«Но если это будет продолжаться все лето, то от экономики Европы ничего не останется», — отметил Крапивник.

Он пояснил, что для доставки товаров в любом случае потребуется бензин и дизельное топливо, кроме того, они нужны для выработки электроэнергии. Из-за дефицита газа и удобрений европейские страны не смогут собрать достаточный урожай.

Европейская экономика уткнулась в тупик «устойчивости»

«А что будет, когда цены будут расти все выше? Начнется настоящий голод. И тогда правительствам придется не сладко», — заключил экс-офицер.

Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что нефть и сжиженный природный газ (СПГ) упадут в цене, когда получится организовать стабильные поставки энергоносителей. Они возобновятся с открытием Ормузского пролива, для этого США должны нейтрализовать иранскую угрозу.

9 марта цена на нефть марки Brent продолжила бить рекорды. Она превысила 115 долларов за баррель впервые с 29 июня 2022 года, хотя еще в январе торговалась на отметке 60 долларов за баррель.