В Словакии готовы на крайние меры в противостоянии с Зеленским

Братислава не исключает применения самых решительных шагов в конфликте с украинским лидером Владимиром Зеленским относительно поставок энергоносителей. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях написал председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо, сообщает ТАСС.

Премьер-министр пояснил, что словацкая сторона намерена подать судебный иск против Еврокомиссии, чтобы отстоять свое право на получение нефти и газа вплоть до конца 2027 года, а именно такой срок ранее был определен общеевропейскими регуляторами.

Фицо заявил, что Зеленский «попрошайка и шантажист»

«В схватке с растерянным украинским президентом, который не брезгует шантажом в отношении Словакии и Венгрии, мы готовы прибегнуть к легитимным крайностям», - подчеркнул Фицо.

Глава кабмина также заявил, что в понедельник потребует от государственного оператора прекратить экстренное энергоснабжение Украины, если прокачка по нефтепроводу «Дружба» не возобновится. По его словам, только за январь нынешнего года объем аварийных поставок электричества, необходимых для стабилизации украинской энергосистемы, вдвое превысил показатели всего 2025 года.

Ранее в Братиславе объявили режим чрезвычайной ситуации в топливной сфере, обвинив Киев в политической подоплеке остановки транзита. Фицо подчеркнул, что ущерб для страны от прекращения газовых поставок с января прошлого года достиг 500 миллионов евро, не считая логистических издержек из-за нефтяного эмбарго. Кроме того, Фицо призвал руководство Евросоюза дистанцироваться от «безобразных шантажистских заявлений» Зеленского, отметив, что тот перешел все мыслимые красные линии.