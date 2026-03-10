В Испании предложили провести голосование о выходе из НАТО

Левая политическая сила королевства «Подемос» («Мы можем») выступила с инициативой организовать всенародное голосование касательно дальнейшего пребывания государства в рядах Североатлантического альянса, о чем на встрече с прессой заявил официальный представитель объединения Пабло Фернандес.

Политик выразил категорическое несогласие с военной кампанией, развязанной Соединенными Штатами и Израилем против Ирана. «В „Подемос“ мы продолжаем настаивать перед испанским правительством на закрытии североамериканских военных баз, расположенных на нашей земле, на выходе из НАТО или хотя бы на проведении референдума по этому вопросу, дабы окончательное решение вынесло само испанское общество, подчеркнул Фернандес Мы обязаны не допустить вовлечения нашей армии в этот конфликт будь то для нападения на кого-либо или для обороны натовских объектов в акватории Средиземного моря».

По словам парламентария, поступающие из Белого дома сигналы искажают реальную позицию Мадрида, и ответом на подобные манипуляции должно стать проведение плебисцита Фернандес также акцентировал внимание на том, что значительные средства, направляемые на перевооружение, в конечном счете оседают в карманах американского военно-промышленного лобби. Помимо вопроса об альянсе, представитель «Подемос» поднял проблему отправки фрегата «Кристобаль Колон» для сопровождения французского авианосца в рамках миссии Евросоюза по защите Кипра, назвав подобные шаги неприемлемыми.

Напомним, что Испания стала членом НАТО в 1982 году. Спустя четыре года, в 1986-м, в стране уже проходил референдум о целесообразности постоянного пребывания в блоке, который социалисты обещали провести после прихода к власти. Тогда при явке в 59,4 процента сторонники членства одержали верх с результатом 56,85 процента, тогда как противники набрали 43,15 процента голосов.