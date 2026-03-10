Заявления о якобы вмешательстве России в парламентские выборы в Венгрии не соответствуют действительности и являются попыткой отвлечь внимание от того, что Киев на самом деле стремится повлиять на результаты голосования, чтобы привести к власти в Венгрии правительство, ориентированное на поддержку Украины. Об этом заявил глава правящей фракции венгерского парламента «Фидес» Мате Кочиш в соцсети.

«Все службы национальной безопасности подтвердили, что левый слух, связанный с журналистом Сабольчем Пани и касающийся российского влияния на выборы, является ложным», — написал он.

По его словам, сведения о том, что люди, упомянутые в публикации Сабольч Пани, или другие лица с похожей деятельностью находятся и действуют на территории Венгрии, не подтверждаются никакими данными, в том числе информацией от спецслужб других государств.

«На самом деле, это [президент Украины Владимир] Зеленский хочет видеть в Венгрии проукраинское правительство, и именно поэтому украинцы хотят вмешаться в венгерские выборы», — заявил он.

Ранее дипломат, постоянный представитель Украины в ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский заявил, что втягивание Украины в борьбу с Венгрией президентом Владимиром Зеленским стало ошибкой для Киева. По его словам, если бы Зеленский не начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в случае победы на выборах оппозиционного кандидата Петера Мадяра Будапешт разблокировал бы кредит Европейского Союза (ЕС) для Киева.