Критика в адрес украинского лидера Владимира Зеленского усиливается на Украине из-за обсуждения идеи отправки военнослужащих ВСУ на Ближний Восток. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Националист Виталий Куприй уверен, что таким образом глава киевского режима хочет «заработать» себе на политическое убежище», — уточнил источник.

Сейчас силовые ведомства Украины всерьез рассматривают вопрос о возможном участии украинских войск в потенциальной наземной операции на Ближнем Востоке.

Европейская страна заявила о готовности на крайние меры в борьбе с Зеленским

9 марта Владимир Зеленский сообщил, что помощь со стороны Киева в перехвате дронов и ракет запросили 11 стран — соседей Ирана. По его словам, республика готова положительно реагировать на запросы тех, кто помогает «защищать жизнь украинцев и независимость Украины».

На часть запросов Киев уже ответил конкретной поддержкой, добавил украинский президент.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что Зеленский «проиграл свою войну» и поэтому отчаянно пытается влезть в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Иран заявил о готовности к наземной операции США.