Патриарха УПЦ Филарета экстренно госпитализировали в Киеве

Почетный предстоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), 97-летний Патриарх Филарет (в миру — Денисенко), был экстренно доставлен в одну из киевских больниц из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в пресс-службе УПЦ КП.

© Вечерняя Москва

— Его Святейшество находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь. Призываем архиереев, духовенство, монашество и всех верующих превозносить усиленные молитвы за здоровье и выздоровление Святейшего Патриарха Филарета, — передает сообщение «Коммерсантъ».

Филарет в период с 1966 по 1990 год занимал высокие посты в УПЦ в составе Московского патриархата. Однако в начале 90-х он активно инициировал движение за автокефалию. После выхода из РПЦ и основания УПЦ КП в 1992 году, он был лишен сана и предан анафеме Русской православной церковью в 1997 году.

Ситуация изменилась в 2018 году, когда Вселенский патриархат восстановил его в церковном общении, признав его епископом, но без права управления епархией, что не было принято Московским патриархатом.

Прокуратура Черкасской области подала иск в суд с требованием передать старинную церковь канонической УПЦ в собственность государства.