Вучич заявил об отсутствии прямых поставок оружия Сербии на Украину

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину, признав, при этом, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.

В интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung Вучич заявил, что Сербия не экспортировала напрямую оружие на Украину, передает РИА «Новости».

«Во-первых, мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру... Материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путем», – подчеркнул Вучич.

Президент Сербии признал, что Белград поставлял вооружение в Чехию, Британию и ряд других стран, после чего эти материалы все равно оказывались на Украине. Он отметил, что с момента ужесточения контроля за экспортом оружия и боеприпасов в июне 2025 года выдано всего 5-6 лицензий, а поставки находятся под строгим контролем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила надежду, что Белград продолжит соблюдать данные Москве обещания и не станет отправлять оружие на Украину. Она также отметила, что Александр Вучич делает различные заявления в зависимости от региона, где находится. Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Сербия все же поставляла боеприпасы Киеву, несмотря на официальный нейтралитет. После этих сообщений Вучич пообещал пресекать сделки, вызывающие вопросы у властей, и сообщил о приостановке экспорта снарядов: теперь отправить их за рубеж можно только при наличии специальных разрешений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Вучич заявил о строгом контроле за продажей страной боеприпасов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула доверие к обещаниям Сербии не поставлять оружие на Украину. Вучич также подтвердил нейтралитет Сербии в вопросе продажи боеприпасов.