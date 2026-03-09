Считающая Трампа своим отцом турчанка назвала себя причиной войны в Иране

Жительница Турции Неджла Озмен, считающая президента США Дональда Трампа своим отцом, заявила, что тот начал войну с Ираном из-за новостей о ней. Об этом она сообщила в своем Instagram*-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), передает РИА Новости.

По ее мнению, таким образом американский лидер пытается сделать так, чтобы общественность о ней забыла.

«Папочка, не обижайся, но я поддерживаю Иран», — сказала женщина.

В сентябре прошлого года Озмен подала иск об установлении отцовства в семейный суд Анкары. По ее словам, согласно записям в реестре, ее родителями являются Саты и Дурсун Озмен. При этом биологической матерью турчанка считает некую американку Софию. Как утверждает женщина, Саты Озмен родила мертвого ребенка, а София, «беременная от Трампа» и рожавшая в той же больнице, отдала семье Озмен своего новорожденного.