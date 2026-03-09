Глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи переиначил название операции США против Ирана «Эпическая ярость», назвав её «Эпическая ошибка».

«Спустя девять дней после операции «Эпическая ошибка», цены на нефть выросли вдвое, а цены на все товары потребления взлетают до небес», — написал он в соцсети X.

Аракчи заявив, что у Тегерана есть «много сюрпризов» для Вашингтона и его планов в отношении иранских ядерных объектов и нефти.

«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News заявил, что операция США и Израиля против Ирана только начинается.