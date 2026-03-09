На Украине жители выступают с резкой критикой действий Владимира Зеленского – в частности, из-за отправки военных ВСУ на Ближний Восток для защиты баз США, пишет ТАСС в понедельник.

Напомним, ранее стало известно, что Украина направила специалистов по БПЛА для защиты баз США в Иордании. По данным СМИ, жители Украины недовольны таким решением Зеленского, считается, что лидер киевского режима хочет таким образом заработать себе политическое убежище.

Помимо этого, журналисты уточнили, что в силовых ведомствах Украины рассматривается вопрос участия нацармии в потенциальной наземной операции.