Эрдоган заявил, что провел переговоры с 16 мировыми лидерами по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что провел переговоры с 16 мировыми лидерами в поисках путей урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, высокопоставленные чиновники ряда стран Персидского залива в январе-феврале 2026 года несколько раз посещали Вашингтон с тем, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по Ирану.

Вместе с тем, 28 февраля американский лидер заявил о начале масштабной операции против Исламской Республики.

Эскалация на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и газ, блокада Ормузского пролива привели к резкому всплеску дипломатической активности в макрорегионе и на планете в целом, уточнили журналисты.

«С целью поиска путей урегулирования конфликта были проведены переговоры с 16 мировыми лидерами. Мой министр иностранных дел Хакан Фидан также провел переговоры с более чем 50 коллегами в этом направлении», — разъяснил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили пути выхода из кризиса, ряд других вопросов международной повестки.