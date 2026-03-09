Госдеп США призвал дипломатов покинуть Саудовскую Аравию

Американским дипломатам, чье присутствие не является чрезвычайно важным, следует покинуть Саудовскую Аравию, заявили в Госдепе США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

США 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, нанесли удары по школам, больницам, спортивным комплексам на территории Исламской Республики.

В ответ Иран атаковал американские и израильские военные базы на Ближнем Востоке. Кроме того, КСИР ударил дронами по объектам туристической инфраструктуры, в которых, по данным разведки, могли находиться военные США.

«Госдепартамент распорядился, чтобы сотрудники правительства США, чье нахождение не является чрезвычайно важным, и члены их семей покинули Саудовскую Аравию из-за соображений безопасности», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что американским гражданам желательно пересмотреть планы поездок в Саудовскую Аравии и воздержаться от посещения районов страны на границе с Йеменом.

В Госдепе признали, что возможности правительства США по оказанию экстренной помощи американским гражданам в Саудовской Аравии ограничены в связи с угрозами безопасности.

По данным агентства, ранее Госдепартамент разрешал покидать страны в добровольном порядке.

Журналисты заметили, что Вашингтон также рекомендовал сотрудникам, «не задействованным в выполнении важнейших задач», покинуть консульство в Адане на юге Турции, расположенное рядом с базой НАТО и недалеко от границы с Сирией.

Ранее сообщалось, что 27 февраля, за день до начала операции против Ирана, власти США санкционировали отъезд нештатного правительственного персонала и членов семей правительственных служащих из миссии в Израиле.