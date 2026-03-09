Эстония заинтересовалась предложением Франции о европейском «ядерном зонтике»

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности страны обсуждать с Францией создание общеевропейской системы ядерного сдерживания. Об этом пишет "Интерфакс".

Выступая на пресс-конференции, премьер отметил, что эстонские эксперты уже изучают возможность расширения французского "ядерного зонтика" на весь европейский континент.

"Если такая возможность появится, мы ее обязательно рассмотрим", – подчеркнул Михал.

Он уточнил, что речь идет не о замене существующего "ядерного зонтика" НАТО, а о дискуссии о потенциальном усилении европейской ядерной мощи за счет Франции. При этом премьер-министр признал, что в ближайшее время реализация подобного сценария маловероятна, в том числе и для Эстонии.

Инициатива о расширении французского ядерного потенциала на всю Европу принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он предложил начать обсуждение этого вопроса с лидерами ряда европейских стран, включая Польшу, Нидерланды и Бельгию.