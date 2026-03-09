Вэнс признался, что «сыт по горло политикой» в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призанлся, что он, как и большинство американцев, испытывает глубокую усталость от политики. Об этом он заявил в обращении к Международной ассоциации пожарных, пишет РИА Новости.

"Как политик, я вижу, что мы вступаем в сезон предвыборной кампании, и я, пожалуй, сыт по горло политикой так же сильно, как и все вы", — сказал он.

Слова Вэнса об усталости от политики прозвучали всего лишь спустя год с небольшим после вступления в должность вице-президента. До этого он занимал должность в сенате США, представляя штат Огайо.

Издание The Atlantic ранее отмечало, что война США в Иране обернулась унижением для вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Во время предвыборной кампании 2024 года политик обещал, что Вашингтон не станет воевать с Ираном.

До этого газета Financial Times писала, что молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса с момента начала военной операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне и спровоцировало вопросы о возможном расколе в их отношениях с главой Белого дома.