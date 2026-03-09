В США заявили о перехвате зашифрованных иранских сообщений

Спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения, предположительно предназначенные для «спящих» агентов Ирана. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на уведомление американского правительства, направленное правоохранительным органам.

По данным канала, в документе говорится о предварительном анализе сигналов сообщения, ретранслированного через несколько стран после гибели аятоллы Али Хаменеи.

В уведомлении отмечается, что перехваченное сообщение было зашифровано и, по-видимому, предназначалось для «конспиративных получателей», обладающих ключом шифрования.

ЦРУ и Моссад использовали все свои возможности в ходе протестов в Иране

Журналисты уточнили, что такие сообщения используются в практике разведок ряда стран для установления контактов с агентами без интернета и сотовой связи.

«Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции с признаками международной ретрансляции требует повышенной ситуационной настороженности», — подчеркивается в документе.

В уведомлении также уточняется, что правоохранительным органам следует усилить мониторинг подозрительных сигналов в радиоэфире.

Авторы статьи констатировали, что если достоверность переданных сведений подтвердится, это может означать, что Иран на фоне агрессии со стороны США и Израиля готовится использовать свои «спящие ячейки» на Западе.