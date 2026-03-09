Трамп заявил, что война в Иране «практически закончена»

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что война в Иране «практически закончена».

«Я думаю, что война практически закончена», — сказал американский лидер в интервью CBS News.

По его словам, у Ирана якобы больше «нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил».

«Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось», — считает Трамп.

Ранее президент США заявил, что пока не принял решения об отправке американских военных в Иран якобы для охраны ядерных объектов в Исфахане.