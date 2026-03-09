В парламенте Чехии осудили заявление Зеленского в адрес Орбана

Евросоюзу следует обратить внимание на угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и дистанцироваться от украинского лидера, заявил спикер Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура. Об этом пишет агентство ЧТК.

Зеленский ранее пригрозил главе венгерского кабмина встречей с украинскими военными из-за блокировки Будапештом очередного кредита ЕС для Украины.

«Необходимо четко и публично отвергнуть угрозы Зеленского де-факто физическим насилием в адрес премьера Венгрии Орбана», — отметил Окамура.

Парламентарий заметил, что европейцы не могут поддерживать политика, который угрожает ликвидировать премьера государства — члена ЕС. Он добавил, что это абсолютно недопустимо.