Во взломе аккаунтов европейских чиновников обвинили поддерживаемых Россией хакеров

Поддерживаемые Россией хакеры взломали аккаунты европейских чиновников, военнослужащих и журналистов в Signal и WhatsApp. Об этом сообщает Reuters.

Обвинили русских хакеров в доступе к конфиденциальной информации в Главном разведывательном управлении Нидерландов (AIVD) и Службе военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD). Чаще всего хакеры маскируются под чат-бота службы поддержки, чтобы заставить пользователей раскрыть коды и получить доступ к их аккаунтам, но иногда используют функцию «связанных устройств».

Власти Нидерландов уже выпустили предупреждение о киберугрозах, уведомив коллег из правительства об уязвимости и предоставив помощь в устранении угрозы.

«Несмотря на возможность сквозного шифрования, такие приложения для обмена сообщениями, как Signal и WhatsApp, не следует использовать для передачи секретной, конфиденциальной или важной информации», — пояснил директор MIVD вице-адмирал Питер Рисинк.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировок DarkWarios и QuietSec взломали мессенджер для солдат Вооруженных сил Украины Milchat и украинский сервис электронного военного учета «Резерв+».