Журналистам следует задавать вопросы о росте цен на топливо «другому Дональду» — президенту США Трампу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Соединенные Штаты 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. Американские и израильские военные нанесли удары по школам, спортивным комплексам, правительственным и научным зданиям, старинным дворцам.

КСИР в ответ нанес высокоточные удары по 27 американским базам на Ближнем Востоке, поразил цели в Израиле, перекрыл для судов недружественных стран Ормузский пролив.

Премьер Польши устроил истерику из-за хода США по отношению к России

Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на топливо в Европе и США.

Корреспонденты призвали главу правительства прокомментировать сложившуюся ситуацию, раскрыть, какие меры принимает кабмин для ее стабилизации.

«Со всей уверенностью другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду», — призвал Туск.

Премьер отметил, что хотел бы верить словам президента США о скорейшем окончании конфликта на Ближнем Востоке и последующем снижении цен на энергоресурсы.