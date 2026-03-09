США начали эвакуацию сотрудников консульства в Турции

США эвакуируют часть сотрудников консульства в Адане на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщили на сайте дипмиссии США в Турции.

Сообщается, что генконсульство США в Адане приостановило оказание всех консульских услуг. Гражданам США рекомендуют обращаться в посольство США в Анкаре или генконсульство Стамбуле.

Из сообщения следует, что сотрудники американского правительства, не занятые в чрезвычайных ситуациях, должны покинуть консульство в Адане из-за угрозы безопасности.

9 марта над Турцией силами НАТО была сбита иранская ракета. Боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

Незадолго до этого турецкое оборонное ведомство сообщило о размещении на севере Кипра шести истребителей F-16 и системы ПВО.