"Трамп уже начал": следующий шаг Вашингтона в Иране потрясет даже своих

Президент США Дональд Трамп приступил к реализации стратегии по поиску виновных в пробуксовке иранской кампании среди своих ключевых партнеров. Эксперты фиксируют резкое охлаждение отношений Вашингтона с союзниками, на которых Белый дом намерен переложить ответственность за стратегический тупик в регионе, чтобы обеспечить себе максимально безболезненный выход из конфликта.

«Я думаю, что уже определенная завязочка на будущее формируется, что во всех проблемах нынешнего конфликта можно будет обвинять третью сторону. Это Израиль, который проявил излишний радикализм», — приводит портал News.ru мнение политолога-американиста Малека Дудакова. По его словам, под удар американской администрации могут также попасть арабские монархии, отказавшиеся вступать в коалицию, и европейские лидеры, которые предпочли демонстративно отстраниться от прямого участия в боевых действиях.

«Трамп уже начинает искать виновных, и это показывает, что он уже потихоньку стремится найти стратегию выхода и начать постепенно фиксировать убытки и сокращать свое участие в этом конфликте», — констатировал эксперт.

Подобный маневр позволит Трампу сохранить политическое лицо внутри США, представив неудачи на фронте как результат ошибок и «неуправляемого фанатизма» со стороны Тель-Авива.

Разлад в отношениях союзников стал очевиден после серии массированных ударов израильской авиации по нефтяной инфраструктуре Ирана, что вызвало резкое недовольство Белого дома из-за угрозы глобального топливного коллапса. Подтверждением глубокого раскола стала экстренная отмена визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Израиль, который должен был состояться 10 марта.