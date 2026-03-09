В МИД Украины обвинили Венгрию в нарушении прав инкассаторов

Венгрия «грубо нарушила» права сотрудников инкассаторской службы Ощадбанка во время задержания, говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«После возвращения граждан на Украину стали известны подробности задержания и обращения с ними, которые указывают на грубые нарушения Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях», — рассказали дипломаты.

В МИД Украины добавили, что задержанные инкассаторы имели статус свидетелей. При этом их 28 часов держали в наручниках, в момент перевозки у них были завязаны глаза, а также изъяты личные вещи, утверждают в ведомстве.

5 марта в Венгрии была проведена операция, в ходе которой задержали семь человек, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В Ощадбанке подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал Службы безопасности Украины. В связи с этим Будапешт запросил у Киева разъяснения и депортировал задержанных обратно на родину.