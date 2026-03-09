В ЕК высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Кайза Итконен не смогла подтвердить получение письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он призвал ЕС отменить все санкции в отношении российских газа и нефти. Об этом пишет РИА Новости.

Итконен в беседе с журналистами заявила, что видела подобные сообщения в СМИ. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть получение письма от Орбана, ей нужно время.

«Мне нужно проверить, получили ли мы такое письмо, и затем вернуться к вам с ответом», — сказала представитель ЕК.

9 марта премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз приостановить все санкции в отношении российской энергетики.

До этого с подобным призывом также выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, ЕС должен отменить запрет на нефть и газ, поставляемые из России, чтобы избежать роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить.