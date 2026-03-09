Турция обратилась с призывом к Ирану

Анкара после уничтожения ракеты в небе страны призвала Иран воздержаться от дальнейшей эскалации напряженности в регионе, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 9 марта, Министерство национальной обороны Турции сообщило о перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Ирана.

По данным ведомства, ракета вошла в турецкое воздушное пространство и была уничтожена системами противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье. Часть обломков упала на незастроенной территории в провинции Газиантеп.

«Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и направленная в сторону нашей страны, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не был ранен», — уточнил Дуран.

По его данным, все силовые ведомства республики действуют в полной координации. Он подчеркнул, что возможности Турции по защите своего воздушного пространства и безопасности границ находятся на самом высоком уровне.

Анкара решительно призывает стороны конфликта воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население, констатировал Дуран.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, в свою очередь, что Баку категорически осуждает ракетный удар, направленный на территорию Турции.

