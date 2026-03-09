В Еврокомиссии высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Ана Кайза Итконен не смогла подтвердить получение письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором содержится призыв разрешить поставки энергоносителей из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я тоже видела эти сообщения в СМИ. Мне нужно проверить, получили ли мы такое письмо, и затем вернуться к вам с ответом», — ответила представитель ЕК на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Орбан сообщил, что направил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом немедленно приостановить все санкции против российской энергетики.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. По его словам, европейцы все равно планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного.