Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог быть ранен США

Характеристика, данная новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи государственными СМИ, может указывать на полученное им ранение в ходе текущего столкновения с США и Израилем. К такому выводу пришло РИА Новости после анализа официальных сообщений из Тегерана, где в отношении преемника аятоллы начали использовать специфические религиозные и военные термины, намекающие на физический ущерб.

«Иранское телевидение использовало в отношении Моджтабы Хаменеи слово "джанбаз", что в одном из вариантов перевода означает "рискующий жизнью"», — такое сообщение появилось в иранском агентстве Jamaran.

Как отмечает издание, этот термин также применяется к тем, кто пострадал в ходе боевых действий и в итоге «вернулся к жизни». Лингвисты подчеркивают, что такая формулировка часто используется в исламской республике применительно к ветеранам войны, получившим серьезные увечья или спасшимся в смертельно опасных ситуациях.

«Моджтаба Хаменеи стал "джанбазом" в ходе войны в месяц Рамадан», — уточняется в материале агентства.

Поскольку нынешнее противостояние с администрацией Дональда Трампа совпало со священным для мусульман месяцем, эксперты видят в этом прямое подтверждение того, что новый лидер мог попасть под американский удар.

Крупнейший в стране благотворительный фонд имени имама Хомейни также официально назвал руководителя «джанбазом войны Рамадана».

Ранее гостелерадиокомпания Ирана подтвердила, что сын погибшего аятоллы Али Хаменеи уже официально избран новым верховным руководителем страны.