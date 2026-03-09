Пентагон в шоке: Пекин тайно готовится к ядерному удару

Американская разведка бьет тревогу: Китай, вероятно, целенаправленно готовится к полномасштабной ядерной войне. По данным газеты The Washington Post, Пекин не просто ускоренно наращивает свой ядерный потенциал, но и тайно переводит его в состояние реальной боевой готовности, проводя секретные подземные испытания.

«Похоже, что Китай, возможно, создает ядерный арсенал не для сдерживания, а для ведения ядерной войны», — констатировал автор материала, старший научный сотрудник Центра национальной безопасности Эллисона при Фонде «Наследие» Роберт Питерс.

Издание отмечает, что этот вывод подтверждается серией взрывов сверхмалой мощности на полигоне Лобнор. Дипломаты США уверены, что Пекин намеренно маскирует эти ядерные испытания, используя подземные пустоты для снижения эффективности сейсмического мониторинга и сокрытия подготовки от всего мира.

«То, что испытание было сверхкритическим и с выделением энергии, совершенно очевидно из сейсмических графиков», — подчеркнул помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йив.

По его словам, один из таких инцидентов был зафиксирован еще в 2020 году, однако Китай продолжает скрывать правду и отказывается пускать международных инспекторов. Эту информацию ранее подтверждал и председатель спецкомитета Сената по разведке Том Коттон, сославшись на секретные данные ЦРУ.

Как подчеркивает газета, нынешний Китай больше не удовлетворяется арсеналом времен холодной войны. Сегодня Пекин строит больше шахт для межконтинентальных баллистических ракет, чем есть у США, формируя силы, способные нанести удар от Японии до Гуама и Австралии. По мнению американских аналитиков, в условиях, когда КНР готовится не просто пугать, а реально побеждать в гипотетическом ядерном конфликте, администрации Дональда Трампа необходимо срочно пересмотреть свою военную доктрину и быть готовой к худшему сценарию.