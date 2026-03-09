Лукашенко заявил, что в Белоруссии рады трудолюбивым гостям из Узбекистана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике рады трудолюбивым гостям из Узбекистана.

«Много узбеков живёт у нас. И хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе... Всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что в АТОР ожидают роста интереса к поездкам в Среднюю Азию.